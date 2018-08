DEZASTRU pentru Dan Petrescu in China! O noua infrangere, echipa lui e ULTIMA in clasament cu sanse mici de salvare

Dan Petrescu a ales banii din China, insa situatia echipei sale este dramatica.

Super Dan a castigat titlul cu CFR, insa nu a mai ramas ca sa duca echipa spre grupele europene. A ales banii de la Ghizou, ultima clasata din prima liga chineza. Antrenorul roman nu a reusit insa sa repuna echipa pe picioare, iar aceasta este ultima in clasament, la 8 puncte de penultima clasata.



Ghizou a pierdut si azi partida cu Hebei, scor 0-1, gol marcat de Dong Xuesheng, si a ramas cu doar 8 puncte in clasament dupa 17 etape.



In urmatoarea etapa, Ghizou da peste Shanghai Shenhua, locul 7 in China.