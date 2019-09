"Cum sa fie ultima partida a lui Pintilii?!" Gigi Becali, PUS LA ZID de unul dintre liderii vestiarului! Anuntul patronului nu pica bine echipei lui Vintila

Mijlocasul de 34 de ani Mihai Pintilii s-a accidentat din nou, iar patronul celor de la FCSB considera ca meciul cu CFR Cluj a fost ultimul pentru jucator.

FCSB si CFR Cluj au remizat pe National Arena, scor 0-0. Mihai Pintilii, capitanul FCSB-ului, s-a accidentat dupa jumatate de ora, iar in minutul 40 a fost inlocuit cu Florin Tanase.

"Cu Pintilii am vorbit si i-am spus ca e ultimul meci la care vreau sa ma ajute. Daca a facut recidiva, nu cred ca mai are... In plus, revin Nedelcu si ceilalti. O sa-l tinem in staff pe Pintilii", a declarat Gigi Becali dupa meci.

Florin Tanase nu este de acord cu decizia patronului:

"Pinti a simtit ceva la picior, nu are cum sa fie ultima lui partida, e liderul din vestiar si avem nevoie de el! Nu iti pica bine criticile, dar suntem obisnuiti. Suntem foarte fericiti ca au venit atat de multi suporteri, au venit la meciuri importante mai mereu. Dar noi asteptam sa vina in continuare, tot in numar mare, si la meciurile celelalte", a spus Tanase.