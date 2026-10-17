Remus Guțea (19 ani) este născut la Videle (județul Teleorman) și a fost junior la Dinamic Kids Videle și CS Mioveni. La nivel de seniori a evoluat pentru CS Mioveni (2022-2024) și FC Voluntari (2025-), având de asemenea selecții pentru reprezentativele U19 (9 meciuri, 2 goluri), U20 (6 meciuri) și U21 (2 meciuri) ale României.

Poate juca ca extremă stânga și mijlocaș stânga și este cotat la 400.000 de euro. În acest sezon, acesta are 11 prezențe și patru goluri în Liga 1 pentru echipa antrenată de Florin Pîrvu, care ocupă locul al 15-lea în clasament, după disputarea a 11 etape. În perioada de mercato din vara trecută, FC Voluntari a respins oferta de 700.000 de euro venită de la FCSB pentru Guțea.

"Eu încerc să-mi fac treaba cât pot de bine pe teren"

"Sunt bucuros că am fost premiat la această gală, înseamnă că am făcut ceva bine pe teren. Sper să o țin tot așa în continuare. Pot să zic că echipa și-a reveni puțin, am avut o perioadă destul de grea, cu câteva înfrângeri. Cred că începând de la meciul de luni seară (n.r. - FC Voluntari - FCSB, 19 octombrie, ora 21:00) o să facem o figură frumoasă. (Antrenorul a lăsat să se înțeleagă că ar fi probleme de altă natură la echipă. Se resimt astfel de probleme la voi?). Nu sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva. (Chestiile financiare sunt ok?) Da, sunt ok, nu sunt în măsură să vorbesc despre acest lucru. Eu încerc să-mi fac treaba cât pot de bine pe teren și să fie toată lumea mulțumită de mine.

"Ce notă aș da campionatului intern? 7.50"

De mic mi-am dorit să ajung la cel mai înalt nivel, de asta muncesc în fiecare zi. Mă sacrific, pot să spun, pentru fotbal. Încerc să mă antrenez cât pot eu de bine, de două ori pe zi, dacă pot. Eu cred în mine și cred că pot să fac o figură frumoasă. N-am o echipă preferată, dar mi-aș dori să ajung la echipe de top. Și în România, și în afară, dacă pot să fac pasul. (Mai are România echipe de top, în momentul de față?) Sunt mai multe. E FCSB, Craiova, Rapid... Sunt mai multe echipe de top.

(S-a mai schimbat ceva în privința discuțiilor cu FCSB?) Din câte știu, au fost niște discuții, dar am rămas la FC Voluntari. Sunt motivat 100%. Dacă va veni o ofertă bună pentru club și pentru mine cred că pot să fac pasul oricând. Ce notă aș da campionatului intern? 7.50, nu știu. (Așa mult?) Da, e și primul meu sezon în Liga 1 și nu cunosc atât de bine toate lucrurile. Dar cred că nivelul e destul de ridicat.

Eu am fost la ultimele trei meciuri ale naționalei de tineret, nu știu ce a fost în trecut. Cred că, la meciul de acasă cu Finlanda, trebuia să fim puțin mai motivați, să avem mai mult curaj în noi. Cred că, dacă aveam aceste lucruri și sacrificiul, puteam să-i batem acasă", a declarat Remus Guțea.