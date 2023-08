Cei trei remarcați ai lui Giani Kiriță după victoria lui Dinamo cu FC Botoșani: „Extraordinar! Fără greșeală!” 

Dinamoviștii au reușit să câștige primul meci din noul sezon al Superligii datorită autogolului lui Răzvan Ducan, venit în urma unei acțiuni superbe a lui Dennis Politic. Fotbalistul dinamovist de 23 ani a fost cel mai bun jucător de pe teren, iar la final a cules laudele din partea analiștilor.

Giani Kiriță a analizat prestația „câinilor” și a dat verdictul

Giani Kiriță a vorbit despre prestația lui Dinamo și a avut trei jucători pe care i-a remarcat și lăudat pentru prestațiile avute. Fostul fotbalist al „câinilor” a tras însă un semnal de alarmă și a declarat că jucătorii nu ar trebui să se culce pe o ureche după victoria obținută, asta și în contextul în care FC Botoșani este slabă, în opinia lui.

„În prima repriză am avut doar un șut pe poartă, nu trebuie să ne ascundem după degete. În a doua repriză am început să jucăm fotbal, am început să punem presiune. Mi-a plăcut foarte mult acest băiat, Politic, a fost singurul care a luat acțiuni pe cont propriu. A verticalizat mult.

A luat acțiuni pe cont propriu, asta înseamnă că are personalitate. Se vede calitatea lui. Mai ții minte când m-ai întrebat despre el? Și am zis hai să-i dăm timp să vedem despre ce e vorba. Hai să nu ne grăbim. E un meci cu o echipă slabă, doar că vreau să spun următorul lucru.

Este ca o gură de oxigen pentru Dinamo. Aceste trei puncte sunt meritate. Mai am ceva de spus. Mi-a plăcut foarte mult fundașul central. Mi-a plăcut, mi s-a părut ca jucat simplu, mi s-a părut ca jucat ce trebuie. Dar încă odată, mă repet, este doar un simplu meci, cu cea mai slabă echipă din campionat. Dar foarte bine a jucat, a jucat simplu.

Și ai văzut ce înseamnă să schimbi, pentru că Burcă fix asta a făcut. Nu poți să bagi doi fundași centrali, tineri, care nu au experiență. Pentru că te curăță. Și asta s-a întâmplat. Burcă a schimbat. A pus doi fundași centrali cu experiență. Și încă un remarcact pe care l-am avut, pe Moura. Extraordinar a jucat fără greșeală. A dat tonul echipei la ce înseamnă agresivitatea aia pozitivă”, a declarat Giani Kiriță conform Fanatik.