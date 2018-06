Ce se intampla cu proiectul CSA Steaua dupa esecul din acest sezon? "Steaua nu are ce sa caute in Liga a 4-a!"

Academia Rapid a invins-o cu 2-0 pe CSA Steaua si s-a calificat la baraj.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Alin Predescu, jucatorul care a purtat numarul 10 la Steaua in acest sezon, a recunoscut la finalul meciului suprematia Rapidului.

"Au meritat sa castige, le urez succes mai departe. Sper ca Steaua va renaste intr-o zi."

"Suporterii sunt dezamagiti, e normal, ei si conducerea clubului au muncit din greu pentru promovare."

"Noi, jucatorii, n-am fost suficient de puternici", a spus Predescu la DigiSport.

Ce se va intampla cu proiectul CSA Steaua dupa esecul din acest sezon?

Jucatorii lui Lacatus stiu ca echipa va merge inainte si se va bate pentru promovarea in Liga a 3-a sezonul viitor.

"Steaua nu are ce cauta in Liga a 4-a. Steaua trebuie sa fie in prima liga."

"Din cate stiu, proiectul va continua. Ca vom mai fi noi aici, sau nu, Steaua trebuie sa joace in Liga I."

"Imi doresc sa promovez cu Steaua in Liga a 3-a, a 2-a si in Liga I", a mai spus Predescu.