Lacatus a sarit la un suporter pe National Arena, inaintea meciului dintre CSA Steaua si Rapid! Cum s-a incheiat conflictul

Marius Lacatus, managerul echipei de fotbal a CSA Steaua, a avut un conflict cu un barbat pe National Arena, inaintea meciului cu Academia Rapid.

Lacatus a fost protagonistul unui moment nedorit inaintea meciului dintre CSA Steaua si Academia Rapid. Cu o jumatate de ora inaintea jocului, Lacatus a intrat in conflict cu un barbat aflat deasupra bancilor de rezerve.



Fostul castigator al Cupei Campionilor Europeni nu a mai suportat apostrofarile respectivului suporter si a urcat in tribuna pentru a-i cere socoteala.



In cele din urma, discutia s-a calmat, iar Lacatus a coborat la banca tehnica.