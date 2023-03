Echipa din Berceni a reușit să se impună fără nicio problemă pe Arena Națională împotriva „lupilor galbeni”. Ultimul gol a fost de senzație, Malcom Edjouma a reluat spectaculos și a marcat din foarfecă.

Ce jucători de la FCSB a lăudat Leo Strizu înainte să demisioneze: „Cel mai bun la ora actuală”

Înainte să demisioneze, Leo Strizu a lăudat câțiva jucători de la FCSB. Tehnicianul a precizat că Andrea Compagno este cel mai bun atacant din Superligă în clipa actuală și a făcut câteva referiri și la Billel Omrani, respectiv Malcom Edjouma.

„Ce am spus și la conferință, am avut mare, mare încredere în Compagno. Am spus că s-ar putea să înscrie de două ori. Îl simțeam de la meciul cu Argeș, pentru că e tipul care trece foarte repede peste un meci mai slab, se concentrează și eu cred că e cel mai bun vârf la ora actuală din campionatul nostru.

A intrat bine și Omrani. E bine că avem dubluri pe post. Avem atacanți foarte buni și cred că va fi rândul lui Omrani să fie marcator. Avem un lot foarte bun, sunt jucători foarte talentați, în primul rând sunt profesioniști, și știu foarte bine ceea ce știu să facă în aceste 90 de minute.

E un lucru bun pentru echipă. A marcat și din postura de rezervă (n.r. Malcom Edjouma). Ne dorim să înscrie de acum încolo mai mult”, a spus Leo Strizu după FCSB - Petrolul Ploiești 4-1.

FCSB - Petrolul Ploiești 4-1

„Roș-albaștrii” au început perfect meciul de pe Arena Națională. Adrian Șut a deschis scorul în minutul 5, dar Felix Mathaus a reglat imediat scorul de pe tabela de marcaj și a restabilit egalitatea în minutul nouă.

Au urmat două reușite pentru FCSB. Andrea Compagno i-a readus pe „roș-albaștri” în avantaj în minutul 29 și a dus scorul la 3-1 în partea a doua a partidei, în minutul 57.

Pe final, Malcom Edjouma a lovit spectaculos balonul și a închis tabela la 4-1 în favoarea trupei dirijate de Mihai Pintilii, cu o foarfecă superbă. FCSB a câștigat, astfel, trei puncte prețioase în lupta la titlu.