Ce hotărâre a luat Ioan Ovidiu Sabău după ce U Cluj s-a salvat de la retrogradare

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus prin golurile marcate de Martin Remacle (35) şi de Dan Nistor (65), din pasa belgianului.

Chindia Târgoviște, care are trei eşecuri consecutive şi cinci în ultimele şase etape, riscă să retrogradeze direct după evoluţiile din ultima vreme. U Cluj a pierdut un singur meci din ultimele cinci etape, având trei victorii şi un egal.

Ioan Ovidiu Sabău, încântat de îndeplinirea obiectivului



Odată cu victoria obținută în fața celor de la Chindia Târgoviște, U Cluj și-a asigurat matematic menținerea în primul eșalon fotbalistic, iar Ioan Ovidiu Sabău și-a exprimat entuziasmul pentru această performanță.

"Sunt foarte fericit în momentul de față, chiar dacă poate nu se vede. Am o satisfacție că mi-am asumat acest obiectiv greu în momentul în care am preluat echipa și e normal că te simți ușurat când l-ai îndeplinit.

Simt că sunt apreciat pentru ce am făcut, vreau să felicit jucătorii, au dat dovadă de caracter pe parcursul play-out-ului. Am avut momente în care ne-am descurcat foarte bine, cu un joc spectaculos.

Jocul, așa cum am anticipat, a fost unul greoi. Au reușit să facă superioritate numerică la mijloc până când am reușit să ne reorganizăm. Am spus că dacă nu îmi îndeplinesc obiectivul renunț la cariera de antrenor.

Mai avem două jocuri foarte grele, sper să ne refacem. Sunt bucuros și că am făcut fericiți suporterii. Mă bucur când ei sunt împliniți", a declarat tehnicianul la finalul partidei.