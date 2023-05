„Șepcile roșii” au condus aproape toată repriza secundă meciul, însă inspirația lui Daniel Florea din final a mutat punctele de la 'U' Cluj, la FC Voluntari.

Reacția lui Sabău, după ce FC Voluntari a întors în doar cinci minute soarta meciului pe „Cluj-Arena”

După meci, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul lui 'U' Cluj, a evidențiat faptul că elevii săi au cedat ușor jocul și că s-a văzut oboseala echipei, după emciul din Cupa României (1-0 vs UTA Arad).

„Ca joc, am început destul de bine, dar a venit acea greșeală, acea eliminare. Am revenit în joc, cu efort, am intrat cu 2-1 la pauză. A doua repriză, puține ocazii de a marca. Au avut câteva situații cei de la Voluntari.

Am cedat destul de ușor, mai ales zonele laterale. Ei au avut posesia. Noi am venit după meciul de Cupă, în care am făcut un efort foarte mare. Vreau să-i laud pe jucători pentru că au făcut un efort extraordinar. Situația se complică, mai avem trei finale, sperăm să ne refacem, să refac toți jucătorii, pentru că e un lot destul de subțire din punct de vedere numeric.

Se vede o oboseală la unii dintre ei”, a spus după meci Ioan Ovidiu Sabău.

'U' Cluj - FC Voluntari 2-3

„Șepcile roșii” au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 17, după ce Florin Ilie a văzut cartonașul roșu. În minutul 18, Sigurjonsson a deschis scorul, dar 'U' Cluj a întors soarta partidei imediat după. Martin Remacle (minutul 23) și Mamadou Thiam (minutul 41) au dus scorul la 2-1.

Pe finalul reprizei secunde, FC Voluntari a dat lovitura. Daniel Florea a înscris în doar cinci minute două goluri (minutul 87, respectiv minutul 90+2) și a adus toate cele trei puncte la formația dirijată de Liviu Ciobotariu.