Cele două echipe s-au calificat în semifinalele Cupei României. 'U' Cluj a câștigat grație reușitei lui Dan Nistor după ce a fructificat fără emoții o lovitură de la 11 metri pe finalul primei reprize.

Fotbalistul care l-a impresionat pe Ioan Ovidiu Sabău, după ce a calificat-o pe 'U' Cluj în finala Cupei României

Ioan Ovidiu Sabău, principalul „șepcilor roșii”, a vorbit după meci și a evidențiat faptul că portarul Gorcea a fost omul potrivit la momentul și că a citit excelent jocul.

„(n.r. Jocul nu v-a mulțumit) Nu, așa este. Mă așteptam, veneam după jocul de la Mediaș, foarte greu, efort. A treia zi am jucat, ei au avut o zi în plus, iar lotul lor este mult mai numeric. Pot face două echipe. Nu mi-a fost ușor. Tot respectul pentru acești jucători. Foarte încărcați, au tras de ei și până la urmă au obținut această calificare. Până la urmă, cred eu meritată.

Extraordinară, extraordinară. Chiar în acele momente grele, când echipa suferea clar, era împinsă în 16 metri destul de greu. Dar eu cred că ne-am descurcat bine, am stat bine în fața mingii. Am schimbat și sistemul la un moment dat. Au apărut și accidentările și a trebuit să improvizez. Am jucat un 3-5-2 sau 3-5-1-1. Dar, totuși, o performanță, cred eu, pentru jucători, pentru mine. Cred că o mare bucurie pentru oraș, pentru cei care iubesc această echipă.

(n.r. despre Gorcea) A avut niște realizări, a anticipat, a citit foarte bine jocul. A fost întotdeauna unde a trebuit să fie. Foarte, foarte matur. A arătat maturitate la acest joc. Foarte sigur pe el, activ și prezent din punct de vedere mental”, a spus Ioan Sabău după meci.

'U' Cluj - UTA Arad 1-0

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor, din penalty, după ce reușita lui Virgiliu Postolachi a fost anulată în urma consultării VAR, decizie criticată dur la final de antrenorul arădenilor, Mircea Rednic, aflat la prima partidă pe banca grupării din Arad.

În finala programată în data de 24 mai, pe Stadionul Municipal din Sibiu, Universitatea Cluj o va înfrunta pe deţinătoarea trofeului, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care a dispus de CFR Cluj cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, în prima semifinală.