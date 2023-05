În ultima etapă, formația patronată de Laszlo Dioszegi a remizat în deplasare, scor 0-0 cu Rapid. Omul de afaceri care conduce formația din Sfântu Gheorghe a oferit săptămâna trecută un interviu amplu pentru Sport.ro.

Dioszegi a abordat mai multe teme, printre care și capitolul... imagine. Iată cum a răspuns patronul lui Sepsi când a fost întrebat de jurnalistul Florin Caramavrov ce beneficii de imagine sau materiale i-au adus intrarea în fotbal.

"Material, în niciun caz. Nu cred că există vreunul care să spună că i-a adus fotbalul ceva material. Dimpotrivă. Ca imagine... Eu am o brutărie, aici pot să spun că am beneficiat de imagine. Când am intrat în fotbal, nici nu mă gândeam la imagine. Mie nu-mi place să fiu pe prima pagină a ziarelor.



Am fost de multe ori, dar eu mă consider un om simplu. Nu sunt genul care să facă orice ca să fie pe prima pagină. Când am înființat clubul, în 2011, împreună cu prietenul meu, ne-am zis că poate reușim să ajungem în Liga a doua. Ăsta a fost visul. Am vrut să facem un club care să fie transparent de la A la Z. Și nu numai în ceea ce privește presa, ci și suporterii.



Oricine poate să întrebe orice, n-avem niciun secret. Suporterii vin și mă întreabă orice din club. Cred că suntem unul dintre puținele cluburi din România care are o relație așa de deschisă față de ziariști și față de suporteri. Chiar dacă noi am fondat clubul, acesta este al tuturor celor care le place de echipa noastră. Așa e corect. Clubul e al suporterilor", a declarat Dioszegi, pentru Sport.ro.

Clasament playoff

1. Farul Constanta 47

2. FCSB 43

3. CFR 39

4. Universitatea Craiova 37

5. Rapid 35

6. Sepsi 26