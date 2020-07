Cazul OAIA la Dinamo! :) LPF a inceput INVESTIGATIA dupa ce a vazut imagini cu Lazar in munti pe Instagram! Sotia dinamovistului: "Avem o proprietate!"

Dinamovistii sunt in carantina dupa explozia de cazuri din ultimele saptamani.

Mijlocasul Valentin Lazar isi petrece perioada de izolare in munti, unde sustine ca are o proprietate. Lazar si sotia sa au postat mai multe imagini de la o gospodarie si de la stana. Ioana Lazar spune ca a informat DSP-ul in legatura cu adresa unde isi va petrece zilele de izolare.

"Avem o proprietate in munci! Nu am voie sa imi petrec izolarea la adresa la care am informat DSP-ul", a scris Ioana pe Instagram.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vazut si el imaginile si spune ca Liga va porni o investigatie.

"Sunt convins ca vom primi informatii rezonabile din partea oficialilor clubului. Pentru a inlatura orice dubiu in privinta valabilitatii testelor, analizam posibilitatea testarii IGG pentru a verifica prezenta anticorpilor. N cred ca risca nimeni in astfel de vremuri. Am incredere in responsabilitatea medicilor romani si a clinicilor care efectueaza testarile. In sezonul urmator, un caz de Covid-19 va insemna meci pierdut cu 3-0. Asta daca vrem sa terminam competitia pe teren!", a spus Stefan pentru Gazeta Sporturilor.

Conform surselor www.sport.ro din DSP, in cazul in care se constata ca Lazar a incalcat masurile impuse de autoritati, fotbalistul va fi dus intr-o carantina institutionalizata, pe care o va plati din banii sai.