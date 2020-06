Caz incredibil! Un fost fotbalist din Liga 1 lucreaza intr-o fabrica din Italia. "Eu ma ocup de generatoare de curent"

Fostul jucator de la Poli Iasi, Gabriel Busoi, s-a reorientat catre o alta cariera pentru a duce un trai mai bun.

Chiar daca a ajuns la varsta de 32, el mai putea face fata cativa ani in Liga 1, in conditiile in care era om de baza in echipa moldovenilor.

La sfarsitul sezonului trecut, acesta s-a retras din cariera de fotbalist profesionist. Busoi a hotarat sa plece in Italia, acolo unde s-a angajat intr-o fabrica dintr-un orasel situat la 40 de km Rimini.

"Familia din partea sotiei este aici de aproape 20 de ani, stau foarte bine. Am luat in calcul si perioada dupa ce imi voi incheia cariera de fotbalist, dar eu nu am avut noroc sa am un salariu de 9.000-10.000 de euro pe luna, sa pot pune ceva bani deoparte. Am prins o perioada cu destule probleme financiare si cu salarii foarte mici, asa ca a fost greu sa pui ceva deoparte, sa poti face ceva cand te lasi de fotbal, sa investesti in ceva. In schimb, aici suntem bine, suntem fericiti, nu regret aceasta decizie", a declarat Bosoi pentru Liga2.ro.

Fostul jucator de la Poli Iasi a marturist ca a invatat mecanica in timpul liber si ca lucreaza intr-o fabrica de generatoare. De asemenea, el joaca si pentru o echipa de amatori, din liga a 6-a din Italia

"Este un lant de mai multe fabrici, EPTA se cheama grupul, se fac mai multe lucruri aici. De exemplu, se sudeaza fel si fel de materiale intr-o parte, in alta fabrica se fac numai lucruri din plastic. Avem incheiate contracte cu firme mari de masini si le facem diferite accesorii din plastic, tot ce este pus din plastic pe o masina. Si nu doar la masini. Eu lucrez la Green Power, unde se fac generatoare de toate tipurile, marimile si culorile. Fac generatoare de curent. Se fac si masini de irigat, fel de fel de masini, dar eu ms oaup de generatoare de curent. Am invatat sa fac partea mecanica de la A la Z, montez tot ce este de montat pe motor", a povestit fostul jucator din Liga 1.

Busoi a jucat 114 meciuri in Liga 1 pentru Poli Iasi. Fundasul roman a reusit sa inscrie 8 goluri si a oferit 5 pase decisive.