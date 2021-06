Care pandemie?! Gigi Becali anunta ca s-a imbogatit in ultimul timp: "Pentru mine nu a fost nicio perioada grea, a fost chiar si mai bine de 5 ori"

Finantatorul FCSB spune ca a prosperat din punct de vedere economic pe toata durata pandemiei.

Gigi Becali a spus ca pentru el fotbalul e o afacere, iar in conturile formatiei sale sunt peste 10 miilioane de euro, in urma vanzarii jucatoriilor din ultimii ani. Totusi, pentru carismaticul patron al FCSB exista mult mai multe surse de venit, chiar si in pandemie, dupa cum a spus in ultima sa interventie publica.

"Pentru mine nu a fost nicio perioada grea, a fost chiar si mai bine de cinci ori. Pai cum asa? S-au dublat preturile la terenuri. Si am vandut in pandemie terenuri la dublu pret decat era inainte. Am vandut in pandemie, am luat 11 milioane (n.red. – euro) bani cash.



Omul nu tine cont de pandemie, omul da cand vrea el si cat vrea el. Toata averea, implinirea asta toata e a Domnului, toate bogatiile. Si el mi-a dat mie si a zis ba, iti dau tie sa administrezi. Daca nu administrezi bine, vai de capul tau", a declarat Gigi Becali la Antena 3.