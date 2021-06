Becali isi freaca mainile de bucurie! Atacantul pe care vrea sa il aduca a fost lasat liber de club

FCSB este aproape de transferul lui Ondrasek.

Viktoria Plzen a anuntat despartirea de atacantul de 32 de ani ce a reusit 7 goluri in 36 de meciuri jucate in ultimul sezon. Desi contractul sau cu Viktoria Plzen expira in 2023, partile au decis, de comun acord, sa se desparta.

Becali a explicat de ce a decis sa il aduca pe el: "Am negociat azi cu el! El a cerut un contract valabil doi ani, eu i-am spus ca-i ofer doar pe un an. Daca nu va fi de acord, aia e. Dar nu cred. Voi avea raspunsul lui final in seara asta, eu cred ca ne-am inteles.

Daca va juca 70% din meciurile viitorului sezon, atunci automat contractul i se va prelungi cu inca un an. Eu nu mai aduc jucatori care doar sa ia bani si atat. Vrei la FCSB, trebuie sa muncesti si sa demonstrezi ca ai valoare!”, a declarat Becali, potrivit digisport.

K již avizovaným odchodům přibývají ještě Adam Hloušek, kterému skončila smlouva, a Zdeněk Ondrášek s Radimem Řezníkem, kteří mají svolení si hledat nové angažmá.#fcvp pic.twitter.com/W10hwtjhBR — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 18, 2021