"Cand eram mic nu m-am gandit sa ajung la Real sau Barca!" Chipciu dezvaluie unde a visat de copil sa joace: "O iubeam!"

Alex Chipciu se pregateste sa castige al patrulea titlu in Romania.

Chipciu are trei titluri de campion cu FCSB in Romania, iar acum il vrea pe al patrulea, cu CFR Cluj.

In iarna, Chipciu nu a vrut sa revina la ros-albastri si a ales rivala din Cluj. De mic a visat sa joace in Ghencea. A spus tot in interviul pentru Eu sunt 12.

"Nu m-am gandit la Real si Barca si nu ca era prea departe. Daca iti propui niste lucruri, poti sa le realizezi, dar in alt context. Pentru un roman e greu sa ajungi la Barca si Real in ziua de azi.

Steaua era in gandul meu, o iubeam. Am ajuns la Steaua, am luat campionatul dupa 7 ani, chiar 3 la rand. A fost o perioada senzationala.

Pentru mine, ca suporter, a fost maxim. E tot ce isi poate dori un suporter", a declarat Alex Chipciu.

La 31 de ani, Chipciu si-a gasit linistea la Cluj. Are 4 fetite si se pregateste sa castige al patrulea titlu in Romania.

"Cand est mic, la 20 de ani, darami muntii si cu cat trece vremea incepi sa te mai linistesti din punct de vedere al agitatiei", a mai spus Chipciu.