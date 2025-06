La Bratislava, selecționata pregătită de Daniel Pancu a fost pe punctul de a răpune vicecampioana europeană, la Under 21.

„Tot ce s-a întâmplat mergea în favoarea noastră, dar așa suntem noi mental. Facem o greșeală, eliminarea lui Blănuță, și se duce tot, pentru că eu consider că am jucat mai bine decât la meciul cu Italia, dar e păcat că nu am putut să ne calificăm sau să avem șanse dintr-o grupă care mi s-a părut o sperietoare mai mult.

A rămas această tensiune la noi (n.r. legată de faptul că Daniel Pancu nu a fost pe bancă), care s-a văzut la tot acest European.

Eu cred că puteam mai mult! Louis Munteanu mi-a plăcut foarte mult, mai ales că a venit după ce a rata un penalty, și nu a avut un meci ușor.”, a declarat Cristi Pulhac, în exclusivitate la Pro Arena.