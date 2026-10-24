SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Daniel Pancu nu și-a menajat echipa după 1-4 cu FCSB

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

La scurt timp după fluierul final, Daniel Pancu a transmis că echipa sa a arătat lamentabil, iar FCSB a dominat de la start la coadă partida de pe Arena Națională. Tehnicianul și-a scurt scuze în fața suporterilor, în condițiile în care Rapid a pierdut ambele derby-uri.

Totodată, Pancu a mărturisit că începe să înțeleagă de ce Rapid a căzut surprinzător în meciurile din play-off. Tehnicianul susține că jocul a fost unul lamentabil, iar lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că în caz contrar Rapid va pica iar în play-off.

„Mă așteptam, dar nu de maniera aceasta. La noi a fost greu, a fost foarte greu. Sunt multe victorii la rând aduse așa, cu spirit și valoarea jucătorilor din atac. E greu, greu! E greu ca mintea jucătorilor să acționeze. Știam că FCSB va fi mai puternică față de acest start de campionat.

Încep să înțeleg anumite lucruri despre meciurile Rapidului din play-off. Astăzi chiar dacă am avut avantaj la pauză, noi nu am fost deloc în control. Nu a fost nimic! După ce am marcat, cum am marcat, am pierdut mingi, am pasat la adversari. Împotriva echipelor cu care joci în play-off, îmi aduc explicații. Regret enorm, încercăm să îi facem pe suporteri fericiți, dar i-am făcut mai nefericiți ca niciodată. Sunt aici de 3 luni și am pierdut cele mai importante meciuri, cu Dinamo și FCSB. E groaznic din punctul acesta de vedere! Controlul jocului a fost de la început la adversari.

Ne-au prins prost meciul acesta. Veneam după o perioadă foarte bună, cu victorii pe linie. A fost o imagine că se chinuie. Nu poți compara vreun meci jucat de FCSB cu Voluntari, iar apoi să joace la Rapid. Diferența a fost uriașă astăzi!

Sunt lucruri care vin din urmă, nu sunt de azi. Încep să înțeleg niște lucruri! Altfel se intră la minge, altfel ai crampoanele la astfel de meciuri. Nu a întâmplător ce se întâmplă în play-off cu Rapid. Până la urmă nu e decât un meci pierdut. Pentru meciurile importante am venit aici, să schimbăm ceva”, a declarat Daniel Pancu, la flash-interviu.