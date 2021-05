Buget important pentru FCU Craiova in Liga 1! "Istoria ne obliga sa fim la nivelor primelor 3-4 clasate!" Anuntul lui Mititelu Jr.  

FCU Craiova va juca in urmatorul sezon in Liga 1.

Echipa lui Adrian Mititelu a obtinut promovarea in primul esalon de pe locul 1 al playoff-ului Ligii 2. Dupa promovare, Adrian Mititelu Jr. a declarat ca echipa va avea un buget impresionant in urmatorul sezon.

Dupa ce managerul Mircea Bornescu a spus ca FCU Craiova va avea buget nelimitat pentru transferuri, finantatorul clubului a tinut sa il corecteze, spunand insa ca echipa se va putea duela din punctul de vedere al investitiilor cu primele 4 echipe din Liga 1.

"Cred ca pe Mircea Bornescu l-a luat putin valul, dar a spus-o in sensul ca avem tot ce e necesar pentru a face o figura frumoasa. Cred ca asta a fost scopul, nu ne poate sta nimic in cale in privinta bugetului.

Daca am investit 8 milioane in acesti 4 ani, credeti ca am facut-o pentru a investi doar doua milioane acum? Ne-am asumat ce bani vom cheltui, pana clubul se va autofinanta intr-o zi. E necesar sa investim o suma maricica, la nivelul primelor 3-4 clasate. Suntem Universitatea si istoria ne obliga!

Nu am avut timp de o analiza financiara sa vedem exact de ce suma dispunem. Daca se va permite accesul fanilor, am putea incasa intre 1,5 milioane si 2 milioane de euro din bilete, plus drepturi TV, plus sponsori. Am avea asigurat un buget de 6 milioane de euro. Sunt discutii cu niste sponsori, dar nimic concret. N-am avut timp sa intram mai mult in detalii", a declarat Adrian Mititelu Jr., potrivit GSP.

