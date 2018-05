Budescu si Alibec, OUT de la FCSB! Becali: "Sa se duca la CFR pentru 3 milioane!" Nici Dica nu scapa: "Ramane doar daca ia titlul!"

Gigi Becali anunta ca Budescu e liber sa plece la CFR pentru 3 milioane de euro!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Vedetele FCSB vor fi pedepsite, daca FCSB rateaza titlul. Budescu poate sa semneze cu CFR, daca rivala din Cluj va achita clauza de 3 milioane de euro, anunta Becali.

Si Dica pleaca daca rateaza titlul. Becali i-a promis ca va ramane doar daca va deveni campion.

"CFR sa plateasca clauza si gata. Sa dea 3 milioane. Aseara am spus la nervi 1 milion. Sa dea 3 milioane si sa-l ia. Si le dau si o sticla de sampanie. Ii dau lui Muresan o sticla de sampanie, sa-l ia pe Budescu. Am vorbit cu Vasi, ne luam la revedere de la Budescu sii Alibec, cei care se cred vedete si nu joaca nimic. O sa joace Nedelcu, Man, Florinel Coman, Morutan. La revedere, mi-a zis Vasi: chiar daca mai stau un an sau doi, fac echipa cu relatii de joc.

Dica daca nu ia campionatul, pleaca. Daca il castiga, nu poate fi dat afara. Asa am spus eu inainte sa ma retrag", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Cu doua etape inainte de final, CFR conduce clasamentul, cu 1 punct in fata FCSB. In urmatoarea etapa, CFR joaca duminica la Giurgiu cu Astra, iar FCSB o intalneste luni pe CSU la Craiova.