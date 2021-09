Budescu a dezvăluit ce l-a determinat să se întoarcă la FCSB 

Constantin Budescu (32 ani) și-a încheiat socotelile cu Damac și s-a întors în Liga 1, la FCSB. Gigi Becali l-a ademenit cu un salariu de 25.000 de euro pe lună și o primă de instalare de 200.000 de euro, iar mijlocașul s-a alăturat lotului condus de Edi Iordănescu.

Fostul jucător al Astrei a dezvăluit că suportul fanilor și faptul că era familiarizat cu staff-ul de la FCSB, l-au determinat să se întoarcă la vicecampioana României.

Budescu: „Am rămas surprins plăcut că a fost atât de multă lume”



„A contat foarte mult că am primit foarte multe mesaje de la lume, chiar am rămas surprins plăcut că a fost atât de multă lume. Au contat și oamenii care sunt aici, îi cunosc cam pe toți, și am decis să vin aici.

Știu că mă așteptau fanii, mai în toate comentariile la pozele pe care le postam primeam: „Hai înapoi la Steaua!”. Nu pot să le spun decât să vină la stadion și să ne susțină. Numai împreună putem obține rezultate”, a declarat Constantin Budescu pentru FCSB TV.

Budescu în primul mandat la FCSB



Gigi Becali i-a activat clauza de reziliere lui Budescu pentru a-l aduce în 10 iunie 2017 de la Astra Giurgiu. Acesta a semnat un contract valabil pe patru ani de zile și i-a fost atribuit numărul 11 pe tricou. Debutul său a venit pe 16 iulie într-o victorie acasă cu scorul de 2-1 împotriva lui FC Voluntari, unde a și marcat primul său gol pentru formația roș-albastră. De asemenea, Budescu a avut o reușită extrem de importantă din lovitură liberă în al treilea tur de calificare al Ligii Campionilor, într-o partidă contra cehilor de la Viktoria Plzen.

Anul 2017, timp în care Budescu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, a fost unul dintre cele mai bune sezoane din cariera sa. Mijlocașul român a marcat de 13 ori și a dat 12 pase de gol în 37 de partide disputate pentru clubul bucureștean. Doar în Europa League, Budescu a avut 3 goluri și 3 asisturi împotriva unor echipe precum FC Lugano, Hapoel Beer Sheva, Viktoria Plzen sau Lazio Roma.

Aventura lui Budescu la FCSB s-a terminat rapid. În vara lui 2018, Gigi Becali a primit o ofertă de la Al-Shabab de 2,5 milioane de euro, iar patronul echipei roș-albastre l-a vândut pe mijlocașul care avea vârsta de 29 de ani.