BREAKING NEWS! Unul dintre titularii lui Becali REVINE la echipa! Anuntul facut de jucator: "A fost un moment greu"

Razvan Oaida a fost accidentat inca din luna iunie, dupa ce a suferit o ruptura musculara care ulterior a recidivat, cand aproape era anuntat apt.

FCSB va disputa luni meciul impotriva celor de la Hermannstadt, iar Oaida ar putea reveni pe teren chiar atunci. Dupa o perioada de aproximativ cinci luni, Razvan Oaida se simte apt din punct de vedere fizic si este pregatit sa "redebuteze", dupa cum spune.

"Ma bucur ca am revenit cu baietii, ma antrenez normal cu ei, a fost o perioada dificila, dar care m-a intarit. Ma simt mult mai puternic si ma bucur ca am revenit la antrenamentele normale."

"Din punct de vedere fizic ma simt foarte bine, imi doresc sa redebutez cum s-ar putea spune, am realizat ca cel mai important e sa fii sanatos, iar celelalte lucruri vor veni pe parcurs. Perioada cand esti accidentat este mult mai incarcata fata de cea cand esti apt, mergi foarte mult la sala, iar acasa nu iti mai arde de nimic. Am facut recuperare si am stat cu familia mai mult", a declarat Razvan Oaida pentru Betano.

Mijlocasul FCSB-ului nu s-a aflat printre jucatorii care au fost infectati cu COVID, dar acesta declara si motivul pentru care a reusit sa stea departe de virus. De asemenea, Oaida si-ar dori ca suporterii sa revina pe stadion, insa nu crede ca acest lucru se va putea realiza prea curand.

"A fost un moment greu pentru toata lumea deoarece acest virus ne-a lovit din plin. Noi am ramas pozitivi si ne-am revenit, se pare ca suntem pe un drum bun. Eu cu Nedelcu am fost mai feriti, nu am intrat foarte mult in contact cu ei, noi am facut antrenamente in sala, iar ceilalti pe teren. Virusul acesta este foarte periculos, noi speram sa fim sanatosi si sa-l evitam."

"Sper sa jucam cat mai curand cu suporteri, insa mi-e greu sa cred deoarece cazurile se inmultesc, ne dorim sa avem suporterii langa noi, ei ne imping de la spate."