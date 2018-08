Unul dintre cei mai putin bagati in seama stranieri, in forma maxima! Bicfalvi e primul in clasamentul golgheterilor din Rusia, dupa ce a marcat iar: VIDEO

Eric Bicfalvi (30 de ani) a marcat iar pentru Ural si a adus victoria echipei sale impotriva lui Akhmat Groznyi.

FC Ural a invins-o astazi cu 2-1 pe Akhmat Groznyi, fosta echipa a lui Torje. Eric Bicfalvi, in varsta de 30 de ani, a marcat cu capul golul de 1-1.

Bicfalvi are 3 goluri in 5 meciuri in noul sezon din Rusia.

FC Ural se afla pe locul 14, cu 4 puncte obtinute pana acum.

Bicfalvi se afla pe lista preliminara a stranirilor convocati de Contra pentru dubla cu Muntenegru si Serbia, din 7 si 10 septembrie. Liga Natiunilor se vede IN EXCLUSIVITATE la ProTV.