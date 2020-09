Oficialii Craiovei, POZITIVI si la al doilea test Covid-19! Prima reactie: "Asa se intampla in general!"

Sorin Cartu si Marcel Popescu au primit rezultate pozitive si la a doua testare de Covid-19.

Presedintele Craiovei si managerul general au fost testati pozitiv cu noul coronavirus si la a doua testare, anunta Fanatik.

Cazurile in randul oficialilor au aparut pe 1 septembrie, iar Mihai Rotaru este cel mai afectat dintre toti. Patronul este in continuare internat in spital, iar starea sa nu este cea mai buna.

Marcel Popescu si Sorin Cartu au fost externati, insa au iesit pozitiv si la a doua testare.

"Sunt bine, sunt acasa in izolare. Au iesit pozitive, dar nu e nimic ingrijorator pentru astea 14 zile, asa se intampla in general. Maine iesim din izolare, nu va fi niciun pericol", a spus Sorin Cartu pentru Fanatik.