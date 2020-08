Breaking News! Legenda Spaniei, Iker Casillas, s-a retras din fotbal la 39 de ani

Casillas a jucat 16 ani in tricoul lui Real Madrid, timp in care a strans 725 de meciuri, a castigat 3 trofee Champions League si de 5 ori La Liga.

De asemenea, a ajutat echipa nationala a Spaniei sa castige Cupa Mondiala din 2010 si doua Campionate Europene consecutive in 2008 si 2014. Casillas a semnat cu Porto in 2015, dar nu a mai jucat de cand a suferit atacul de cord in timul unui antrenament din aprilie 2019.

Pentru echipa portugheza a bifat 156 de apartii, a castigat titlul de doua ori si doua Cupe ale Portugaliei.

Portarul spaniol si-a anuntat retragerea pe contul de Twitter

"Imporant este drumul pe care calatoresti si oamenii care te insotesc, nu destinatia catre care te duce. Cred ca pot spune ca a fost un drum si o destinatie de vis", a scris Casillas pe Twitter.

Real Madrid a spus ca Iker Casillas a venit la echipa cand avea doar 9 ani si ca a fost cel mai bun portar din toata istoria de 118 ani a clubului.

"Real Madrid vrea sa-si arate aprecierea, admiratia si dragostea pentru una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru si fotbalului mondial.

Iker Casillas apartine inimii Real Madridului si va fi asa pentru totdeauna", au scris spaniolii pe site-ul clubului.

In februarie el si-a anuntat intentia de a candida la presedintia Federatiei Spaniole de Fotbal, dar s-a retras din cauza situatiei generate de coronavirus.