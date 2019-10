BREAKING NEWS | Hagi la nationala? "Regele" a reactionat in urma informatiilor care il dadeau in locul lui Contra

Gica Hagi a reactionat la informatiile aparute legate de preluarea echipei nationale.

In ultimele zile s-au facut tot mai multe speculatii cum ca Gica Hagi s-ar pregati sa-i ia locul lui Contra la echipa nationala.

In cadrul unei emisiuni de la postul TV Digisport s-a vorbit chiar despre negocieri directe intre presedintele FRF si Hagi, care ar fi la un pas de a-si da acceptul. 'Regele' a emis un comunicat in aceasta seara pentru a-si clarifica situatia. Hagi spune ca nu a discutat cu nimeni din conducerea Federatiei si exclude numirea sa in locul lui Contra.

"In urma afirmatiilor care au fost facute in cadrul unei emisiuni la postul Digisport, sunt nevoit sa revin cu noi precizari fata de echipa nationala si fata de suporterii Romaniei.

Nu am fost niciun moment contactat de cineva de la Federatia Romana de Fotbal pentru postul de selectioner, asa cum s-a afirmat in acea emisiune si nu am avut niciun fel de discutie cu cineva de la federatie.

Sunt doar inventii, se creeaza noi subiecte false si constat, din pacate, ca desi mi-am spus clar punctul de vedere in ultimele zile, se contiuna pe aceeasi linie", se arata in comunicatul emis de Hagi pe site-ul oficial al clubului Viitorului.