BREAKING MEWS | Sumudica a inceput sa planga in fata presei la despartirea de Gaziantep. Imaginile vazute de milioane de oameni! Ce a putut sa faca Sumi

Marius Sumudica s-a despartit oficial de Gaziantep, iar reactia sa de la conferinta de presa face inconjurul lumii.

Marius Sumudica s-a despartit de Gaziantep dupa un an si jumatate. Antrenorul roman a obtinut performante notabile alaturi de echipa turca, iar in momentul despartirii a lasat-o pe locul patru in prima liga din Turcia, la doar patru puncte de liderul Besiktas.

Sumudica a sustinut o conferinta de presa pentru a le explica turcilor de la ce a plecat ruptura dintre el si club, iar la un moment dat nu si-a mai putut stapani emotiile si a inceput sa planga.

Marius Sumudica: "Ii datorez multe lui Gaziantep. O experienta pe care nu o voi uita!

Fostul antrenor al lui Gaziantep a clarificat faptul ca i-au fost oferite conditii foarte bune de munca la Gazianteo si o gluma a stricat totul:

"Ii datorez multe lui Gaziantep, mi s-au oferit conditii foarte bune. Mi s-a spus ca nu vor sa mai lucreze cu mine din cauza unei glume. Las ceva in urma si le doresc sa realizeze mai multe lucruri decat au facut-o cu mine.

Ne-am despartit de comun acord, ne-am strans mana, le doresc bafta. Jucatorii stiu cat de mult tin la ei si cat de mult ii respect pe toti. Perioada de la Gaziantep a fost o experienta pe care nu o voi uita", a spus Marius Sumudica, potrivit Futbol Arena.

Sumudica, Gaziantep'ten ayrılış sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/Hu53AG1kof — Ajansspor (@ajansspor) January 14, 2021