Reunire cu SCANTEI la Dinamo! Puljic avertizeaza: "Multi jucatori vor pleca! Suntem satui!" ULTIMATUM dat de fotbalisti: promisiunea de care depinde soarta clubului

Jucatorii lui Dinamo s-au reunit la inceputul saptamanii, insa atmosfera din cadrul echipei continua sa fie extrem de tensionata.

Joi dimineata, 7 ianuarie, fotbalistii lui Dinamo s-au prezentat la Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti, pentru a efectua vizita medicala.

Jucatorii s-au prezentat la reunirea lotului de duminica, insa ameninta ca vor pleca de la echipa.

Ante Puljic a rupt tacerea si spune ca li s-a promis ca vor fi virate doua salarii pana maine. Fundasul croat spune ca daca acest lucru nu se va intampla, multi jucatori vor pleca:

"Ne-a promis ca vor gasi niste bani si ne vor plati doua salarii, vom vedea. Nu cred ca banii vin de la Cortacero, vedem... Promisiunea e ca maine intra banii respectivi. Daca nu se rezolva, mai multi jucatori vor pleca! Suntem satui de promisiuni, de minciuni!

Cam cu o luna in urma a fost o prupunere sa ne reducem salariile la jumatate, am inteles ca sunt datorii si cu banii economisiti s-ar plati din restante. Daca erai neplatit o luna, doua, ai spune ok, insa noi sutem asa de cinci luni", a rabufnit Ante Puljic.