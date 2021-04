BREAKING NEWS | Discurs cutremurator al lui Multescu. Aproape sa izbucneasca in plans dupa dezastrul cu Clinceni: "Sunt gata sa plec! Ma simt inutil. Nu cred ca mai pot merge mai departe"

Gigi Multescu e gata sa se desparta de Dinamo la o luna de la revenirea sa pe banca!

Intr-un discurs uluitor dupa infrangerea cu Clinceni, Multescu s-a pus la dispozitia clubului. A fost la un pas sa izbucneasca in plans. "Ma simt inutil, nu cred ca pot sa merg mai departe", a spus Multescu la Digisport.

Antrenorul i-a criticat si pe jucatori, dar spune ca nu ei sunt principalii responsabili pentru situatia echipei. Multescu e dezamagit si de petrecerea de pandemie data pentru ziua lui Ricardo Grigore.

Ce a spus Multescu dupa 1-3 cu Clinceni:

"Joaca de 3-4 ani impreuna Clinceniul, sunt relatii de joc. Pe langa absentii de saptamana trecuta, a mai aparut si acest 3-0 in cateva minute, a erodat si mai mult increderea, luciditatea. Am pierdut multe mingi. Mai sunt etape de jucat. Nu pot sa anticipez ce va fi. Sunt sanse bune ca echipa sa se salveze. Jucatorii si antrenorul trebuie sa faca ce pot. Nu cred ca mai am putere sa merg mai departe, ma pun la dispozitia conducerii.

Nu imi dau demisia, ma pun la dispozitia conducerii... Pe langa faptul ca am primit 3 goluri foarte ciudate, lovituri libere, cornere... lucrurile nu au stat cum trebuie, foarte putin am redresat din ce puteam redresa. Traiesc o senzatie... nu gasesc cuvintele. Nu ma mai simt util. Poate trebuia sa fac mai mult. Am tot avut situatii de-a lungul carierei. Dar acum e foarte dificil. Ma gandeam la alte rezultate. Daca pierzi un meci asa cum am pierdut noi la Cluj asa cum am pierdut noi...

Sunt dezamagit si de jucatori, foarte dezamagit. Daca nu ai executii, ce sa faci? Nu vreau sa zic de jucatori, eu sunt primul care se pune la dispozitia conducerii. Infrangerea de la Cluj a contat foarte mult in economia situatiei noastre. Fiecare punct e important, echipele sunt toate puternice, s-au intarit, au aratat destul de bine. Nu ca-mi dau demisia, dar mi-e foarte greu, sunt la dispozitia clubului.

Ce sa mai spun de jucatorii care au petrecut? Azi am aflat, dupa meci. Sunt lucruri care nu se leaga. Trebuie sa analizam si sa luam o hotarare in beneficiul clubului. Poate e cineva care poate sa faca mai mult. N-are nicio legatura cu Rednic. Poate m-am supraevaluat. E foarte greu, sunt multe lucruri care nu merg", a spus Multescu .