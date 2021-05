EXCLUSIV | "Ii dezamageam pe multi daca semnam!" Sumudica, despre ofertele pe care le are: "Asta e prioritatea mea"

Marius Sumudica este liber de contract dupa despartirea de Rizespor.

Antrenorul a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, dar are oferte si din strainatate. Sumudica a spus in aceasta dimineata, la Pro X, ca vrea sa preia o echipa din afara Romaniei pentru ca acolo i se asigura conditiile necesare pentru a-si putea implementa strategia.

Tehnicianul a vorbit si despre negocierile cu FCSB, punctand ca in decizia pe care a luat-o a tinut cont si de fanii sai. In plus, Marius Sumudica a declarat ca nu a discutat cu cei de la CFR Cluj.

"Nu am avut nicio discutie cu nimeni de la CFR Cluj. Pentru mine, prioritar e sa plec in strainatate. Asta a cantarit mult si in decizia mea de a nu ma duce la FCSB. Plus ca era clar ca ii dezamageam pe multi dintre admiratorii mei daca semnam cu FCSB. Pierdeam o mare parte dintre ei, dar profesional trebuie sa ma gandesc la ce e cel mai bine pentru mine si pentru familia mea. Au fost mai multe care m-au determinat sa iau aceasta decizie.

Vreau sa plec in strainatate, nu neaparat datorita conditiilor financiare, dar inca sunt tanar si mai am de tras, imi doresc foarte mult sa antrenez in strainatate, sa fiu respectat, sa mi se ofere conditiile necesare pentru a pune in aplicare strategia mea si pentru a obtine rezultate.

Cu CFR nu am avut niciun contact, nu am vorbit cu absolut nimeni", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.