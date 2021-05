Marius Sumudica, aproape sa preia o noua echipa! "Exista sanse sa incheiem negocierile in seara asta"

Antrenorul roman a anuntat ca se afla foarte aproape sa preia o noua formatie.

Dorit de Gigi Becali la FCSB, unde a fost anuntat de patronul echipei ca fiind 99 la suta viitorul antrenor al formatiei, Marius Sumudica a refuzat in cele din urma oferta, iar acum anunta ca se afla in negocieri cu un club din Arabia Saudita si poate semna luni seara contractul, daca anumite mici detalii vor fi puse la punct.

"Nu am niciun regret, daca aveam regret, nu renuntam. Nici 1% nu regret. Asta a fost decizia mea la momentul respectiv, nu regret. In seara asta voi avea o runda de negocieri, eu nu sunt in tara. Am venit sa ma intalnesc cu cineva, exista sanse sa incheiem negocierile in seara asta, sunt niste puncte minore dar importante in structura unui contract si speram ca intr-o luna, o luna si ceva sa fiu iar pe teren si pe cronometrul in mana.

Am spus ca nu imi doresc sa raman in Romania, nu ca ar fi un pas inapoi, dar nu imi doresc. Voiam sa raman la o echipa care sa imi dea sansa sa ma bat la trofee. Mi-e foame de trofee, nu am mai castigat de 5-6 ani. Ma tot intreba lumea de CFR, nu am avut un contact cu nimeni din tara in afara de FCSB.

Daca exista un proiect bine pus la punct, nu ma dau in laturi niciodata, mi-as dori sa lucrez si in Romania. Dar conditiile pe care le ofera o tara in care as putea lucra sunt mult peste ce se ofera in Romania. Trebuie sa spun lucururilor pe nume, imi doresc sa ma simt antrenor.

Nu ma gandesc la partea financiara, dar este mult superoara. Problema mea este ca indiferent daca mai am clinciuri sau am avut in Turcia, sunt un antrenor respectat si daca merg pe strada pe acolo, sunt oprit de oameni sa faca poze cu mine, sa dea mana cu mine. In Arabia Saudita negociez", a spus Marius Sumudica la Digisport.