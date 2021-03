Cele 3 noi simptome pe care le da coronavirusul! Nimeni nu s-a gandit ca s-ar putea ajunge la asa ceva din cauza COVID

Expertii cred ca cele 3 manifestari ale infectarii cu Sars-Cov2 trebuie incluse in 'manualul' Covid.

Din ce in ce mai multi oameni bolnavi se plang de tauit urechilor, pierderea partiala a auzului si ameteli. Niciuna nu este considerata in mod oficial semn pentru Covid in acest moment.

Dupa un an de pandemie, simptomele principale recunoscute de experti sunt tusea, lipsa gustului si a mirosului si cresterea brusca a temperaturii corpului.

Descoperirile recente arata insa ca pacientii care fac Covid se confrunta si cu afectarea auzului, precum si cu tauitul urechilor. Expertii de la Universitatea Anglia Ruskin (ARU), alaturi de cei de la asociatiile British Tinnitus si American Tinnitus au descoperit ca 40% dintre persoanele cu Covid pe care le au in evidenta au avut inrautatiri ale tauitului din urechi in urma bolii. Acum, cercetatorii Universitatii din Manchester spun ca asocierea dintre Covid 19, pierderea ausului si a echilibrului este evidenta.

56 de studii ale caror rezultate au fost centralizate au ajuns la concluzia ca 7,6% dintre bolnavi isi pierd partial auzul, 14,8% au probleme cu tauitul urechilor si 7,2% au ameteli.