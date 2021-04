A scapat ca prin urechile acului de coronavirus si va putea juca la Monte Carlo! Rafael Nadal, in garda dupa ce s-a antrenat cu Daniil Medvedev 

Rafael Nadal a scapat ca prin minune de coronavirus, dupa ce s-a antrenat cu Daniil Medvedev.

Rafael Nadal a fost la un pas sa contacteze coronavirusul in Monte Carlo. Numarul 3 ATP a facut in urma cu doua zile un antrenament 1-la-1 cu Daniil Medvedev, jucator confirmat cu virusul Sars-CoV-2 si izolat de catre echipa medicala a circuitului ATP.

Nadal si antrenorul sau, Carlos Moya au fost supusi unui test PCR, fiind considerati contacte apropiate ale tenismenului rus, insa rezultatele testelor au fost negative, noteaza ultimahora.es, citat de Punto de break. Astfel, Rafael Nadal va putea debuta astazi in turneul ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, in meciul cu Federico Delbonis (87 ATP).

"Sunt fericit ca m-am intors in circuit si ma bucur ca o fac aici, in acest loc uimitor. Monte Carlo face parte si din istoria mea personala. Asa ca da, sunt foarte incantat sa ma intorc, bucurandu-ma de primele doua zile aici si de conditiile bune pentru a juca tenis," a declarat Rafael Nadal inaintea inceperii acestei competitii, noteaza Eurosport.

Ziua de miercuri, 14 aprilie le aduce iubitorilor tenisului o serie de meciuri fascinante in cadrul turneului de la Monte Carlo; Novak Djokovic vs. Jannik Sinner (22 ATP) este capul de afis, secondat de meciuri cu potential de spectaculozitate ridicata, precum Khachanov vs. Carreno Busta, Sonego vs. Zverev sau Schwartzman vs. Ruud.