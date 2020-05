Fundasul SUPER GOLGETER care e gata sa RUPA IAR plasele in Liga 1! Lovitura in AMBELE careuri pentru cine il aduce!

Portarii din Romania intra in alerta! Fundasul cu cele mai multe goluri in Liga 1 in ultimii 25 de ani se intoarce acasa!

Bogdan Mitrea a fost la un pas in 2015 sa devina primul fundas golgheter in liga 1.

"La inceput nu m-am gandit ca as putea sa marchez 14 goluri intr-un sezon. Mai spre sfarsitul campinatului aveam competitie cu atacantii, stiam ca e greu!", isi aminteste Mitrea.

Fost coleg cu Ianis la Viitorul, Mitrea pariaza ca Hagi Jr. va ajunge mare!

"Ma bucur pentru el, a aratat ca poate sa fie si ca este, de fapt, un jucator mare. Chiar imi doresc sa demonstreze la Rangers si sa reuseasca alt tarnsfer catre campionatele importante ale Europei. Cred ca are valoare de primele 5 ligi ale Europei", spune Mitrea.

Mitrea a jucat cu FCSB in preliminariile Champions League. Inca n-a uitat meciul cu City din 2016:

"Am cateva meciuri la care ma gandesc cu emotie. Clar, ar fi cel cu Manchester City din Champions League, asta ar fi pe primul loc. E intr-adevar frumos sa auzi imnul Champions League. Din pacate. de pe teren l-am auzit doar o data! Te simti special. Si acum, daca ma mai uit la video, imi amintesc cu placere si mai zambesc!"

La marele meci cu supercampioana din Premier League, Mitrea a facut schimb de tricouri cu Aguero: "Am luat tricoul lui Kun. Nu am multe tricouri in colectie, dar acea amintire o s-o pastrez. Cu siguranta nu l-as da niciodata!"

Chiar daca n-a stat mult la FCSB, Mitrea spune ca venirea la Bucuresti a fost o realizare importanta in cariera sa: "E un vis indeplinit sa ajungi la cea mai importanta echipa a tarii!"

Mitrea e maestru la executiile din loviturile libere. A luat modelul de la Roberto Carlos, idolul sau: "Brazilianul a fost favoritul meu. Si numarul 3 are legatura cu el. Aveam si eu numarul 3!"