BREAKING NEWS | Becali l-a prezentat pe Cretu si a anuntat un nume-SOC pe lista de transferuri: "Il iau, il vreau!"

Becali a oficializat primul transfer al verii la FCSB. Alexandru Cretu (29 de ani) a semnat pe 3 ani.

Patronul FCSB e convins ca a dat lovitura. Il vrea si pe Seroni, dar pune conditia ca Botosaniul sa-l lase liber de contract. Becali a fost impresionat de atitudinea aratata de Cretu in dialogul purtat cu FCSB.

'Nu vreau sa para ca prezentarea asta e fast, e totusi FCSB, care e Steaua Stelelor. Nu putem sa facem totul in secret. Il stiti pe Cretu. A tot vorbit. L-am vrut acum 6-7 ani, a fost sa nu vina, vine acum. El zice ca e mai bine, ca vine acum, ca e mai bun. N-are nicio emotie, nimic. Mi-a zis ca vrea sa castige toti banii de aici, din contract. Are 3 ani de contract, vrea sa ia toti banii si din Liga Campionilor. Stiti, v-am spus ca vreau doi fundasi centrali. El este unul.

L-am contactat azi pe Seroni. Daca il lasa liber Botosaniul, il iau pe Seroni. O sa radeti. Becali nu mai vrea sa ia gol cu capul. Sa nu mai vina piticul ala... nu mai dau nume. Sa vina unul de 1,60 sa dea cu capul. N-o sa mai poata nimeni. Nu avem fundasi centrali extraordinari in Romania. E problema peste tot, se plangea si Dica atunci cand am vorbit cu el. Macar sa dea cu capul in minge. Vin sa dea cu capul la FCSB, la 1,60!

Ce m-a incantat la Cretu... Niciodata nu mi s-a intamplat sa spuna unul 'Hristos a inviat!' El zice 'Hristos a inviat!' la telefon. Nu sun jucatorii, n-au barbatie si atitudine. A avut-o el. Asa lucrez eu. Altii sunt mai destepti ca mine si intra in falimente. Face Domnul. Sa vedem si cu campionatul asta. Poate nu intram in Europa. Domnul face mai bine... punctaj, coeficient", a spus Becali la Palat.