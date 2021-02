Sfat trimis DIRECT pentru Gigi Becali dupa ce FCSB a inregistrat 3 infrangeri consecutive! "Nu cred ca e un lucru atat de bun!"

FCSB traverseaza cea mai slaba forma din actualul sezon.

Echipa lui Toni Petrea a inregistrat 3 infrangeri consecutive si are dificultati in a marca goluri. Fostul fundas al ros-albastrilor, Dorin Goian, a vorbit despre situatia din prezent a echipei. Goian a remarcat ca FCSB face foarte multe schimbari in centru defensivei, iar din aceasta cauza nu poate avea o aparare solida.

"FCSB nu e o echipa care primeste multe goluri, desi la meciul cu Hermannstadt au avut adversarii 4-5 ocazii mari de a marca, ceea ce e cam mult. Important e sa nu primeascca goluri, dar faptul ca schimba jucatorii de pe linia de fund atat de des nu cred ca e un lucru atat de bun.

Ar trebui sa se mearga pe un cuplu de fundasi centrali in forma si sa se apeleze la un altul cand acestia sunt suspendati sau accidentati. Pentru a se cunoaste mult mai bine si pentru a omogeniza aceasta linie de fund, clar e nevoie de mai multe minute jucate impreuna", a spus Dorin Goian la LookSport.

Chiar daca nu a mai castigat de 3 meciuri FCSB este lider in Liga 1. CFR Cluj a facut egal in ultima etapa si a ramas pe locul secund, la egalitate de puncte cu echipa lui Gigi Becali.