"Imi TAI CAPUL daca ne dau astia gol! Sunt PREA SLABI, n-au nimic, nicio valoare! Sunt prea, prea slabi!" Becali isi DISTRUGE adversara! Anunta ca e deja calificat in grupe

Becali spune ca s-a temut degeaba de Guimaraes. E convins ca FCSB n-are cum sa rateze calificarea. Guimaraes nu i-a dat nicio emotie. Becali isi pariaza viata pe calificarea cu portughezii.

Becali era gata sa intre in teren. Nici asa nu crede ca Guimaraes ar fi putut marca.

"Nu cred ca tre' sa spun eu. Puteam sa batem 2,3 la 0. E echipa mai slaba ca Mlada Boleslav. O sa-i batem acolo 2 sau 3 la 0. E o echipa inceata, lenta, nu ne pot marca gol. Nu au nici valori, nici tehnica, nimic. Nu au cum sa ne invinga! N-au cum, nu au cum! In momentul asta, calificarea e mai usoara decat a fost cu Mlada Boleslav. Aia mai puteau marca gol, astia nu pot marca gol.

Ce-a avut de aparat Balgradean? Oricine daca era in poarta nu aveai ce apara! Bai, tata, poate nu stiu fotbal, poate sunt subiectiv, poate sunt prea prost, dar nu pot sa nu spun ce vad. Jucam 3 zile cu ei si nu ne dau gol. N-au cu cine sa ne dea! Asa am vazut eu! Mlada Boleslav a mai avut, a putut sa dea... astia n-au misca nimic, nici 3 pase, 0 in fata noastra! Uita-te la ei! Cand era mingea la ei circula... circula doua pase, pe urma se intorcea la noi. Daca astia imi dau gol, imi tai capul. Sunt prea slabi. Suntem 3 clase peste ei. Nu au viteza de joc, nimic! Nu e echipa noastra pregatita bine, dar o sa fie altceva.

Nu sunt multumit de inovatie in aparare, jucam si eu fundas central si nu puteau sa ne dea gol. N-au valoare. Cand vad o echipa ca e atat de slaba, ce sa zic? Ca sunt sansele 50-50? Eu nu pot sa fiu diplomat. Zic ce cred. O echipa prea slaba! 100% sanse, asa e! 99%. 1% ghinion, dar 99% calificare", a spus Becali la PRO X.