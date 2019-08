BREAKING NEWS: "Da, Bogdan Vintila e antrenorul FCSB!" Becali a facut anuntul momentului la miezul noptii!!! De ce l-a ales pe Vintila

Gigi Becali a spulberat misterul in privinta bancii FCSB.

Bogdan Vintila va fi noul antrenor al echipei. Becali il va prezenta maine, intr-o conferinta de presa la Palat. Patronul FCSB l-a ales pe Vintila antrenor pentru ca a lucrat cu Hagi la Viitorul. L-a intrebat si pe Tanase ce parere are despre optiunea sa, iar fotbalistul si-a dat si el OK-ul.

"Maine la 10:15 o sa vedeti noul antrenor. Nu mai e secret. Bogdan Vintila este. Nu m-am sfatuit cu Hagi, dar a contat foarte mult ca a fost elevul lui Hagi. Vreau sa joace filosofia lui Hagi. Asa i-am zis! Antrenament, antrenament, antrenament. Nu mai stiu nimic altceva decat antrenament. Asa mi-a zis Hagi, ca asa face el. Numai antrenament. Ca eu am intrebat daca face injectie cu fotbal. Nu, face antrenament!

Pe majoritatea jucatorilor nostri, Vintila ii cunoaste de la Viitorul. Am si vorbit cu Tanase inainte, l-am intrebat, a zis ca are filosofia lui Hagi. Munca, munca, antrenament. Sa se duca mort acasa, si a doua zi la fel, doua antrenamente. Nu m-am sfatuit cu jucatorii, am vorbit doar cu Tanase dupa ce m-am hotarat sa-l pun pe Vintila. A zis ca-l cunoaste, a lucrat cu el, lumea il respecta. Portarii sunt oameni care se impun, asa, de obicei", a spus Becali la PRO X.



