Gigi Becali, OPRIT DE POLITIE in timp ce vorbea la PRO X! Moment fabulos! Ce i-a spus agentului care l-a tras pe dreapta: VIDEO

FCSB a remizat cu Vitoria Guimaraes, scor 0-0, iar calificarea in grupele Europa League se va decide in Portugalia.

FCSB a remizat cu Vitoria Guimaraes la Giurgiu, scor 0-0 in prima mansa a Play Off-ului pentru calificarea in grupele UEFA Europa League. Calificarea se va decide in Portugalia, acolo unde vicecampioana Romaniei este obligata sa marcheze. "Suntem deja in grupe, astia sunt prea slabi! Trebuia sa le dam 3-0 sau 4-0", a spus Gigi Becali la finalul partidei, IN DIRECT la PRO X.

In timp ce vorbea la SPECIAL, la PRO X, Becali a fost oprit de Politie. El a ramas in legatura directa.

Gigi Becali, oprit de Politie in timp ce vorbea la PRO X

In timp ce discuta cu moderatorul Bogdan Hofbauer, Gigi Becali a luat o pauza de cateva secunde. El a spus: "Uite, din cauza voastra, ca vorbeam la telefon, m-a oprit si politia!", adresandu-i-se apoi agentului, care l-a intrebat cel mai probabil scorul final al partidei: "0-0 s-a terminat".