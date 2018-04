Becali, vizita FULGER in cantonamentul FCSB! Ce le-a spus jucatorilor dupa ce s-au desprins de CFR

FCSB a preluat sefia Ligii I fix cand avea mai multa nevoie.

Dupa un sezon condus aproape in totalitate de CFR Cluj, FCSB a profitat de pasul gresit al clujenilor de la Giurgiu si s-au distantat la 2 puncte in fruntea clasamentului.

Becali nu vrea ca echipa sa mai piarda pozitia si a mers in vestiarul jucatorilor sa le tina un discurs.



"Patronul a fost in aceasta saptamana la noi si a spus ca isi doreste foarte mult sa castigam campionatul si ca tot ce facem, sa facem la maximum", a spus Filip, intr-o conferinta de presa.

FCSB intalneste si ea Astra, o echipa mai motivata dupa inlocuirea lui Iordanescu cu Multescu.

"Venim dupa o victorie importanta cu Craiova, unde am avut o evolutie buna, si suntem la mana noastra, suntem lideri, normal ar trebui sa castigam fara probleme. Am demonstrat etapa trecuta ca suntem o echipa matura si avem experienta necesara sa castigam campionatul. Cred ca avem un mic plus fata de CFR, dar nu suntem net favoriti, oricand se poate schimba situatia. Dar, si daca si-ar reveni si ar avea victorii, pana la urma daca noi castigam meciurile nu mai are niciun rost. Cred ca suntem suficient de valorosi sa nu ne mai impiedicam", a mai spus Filip.