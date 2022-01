„Puiul de Crevedia” Octavian Popescu, fotbalistul de care România are nevoie. Florin Caramavrov, după FCSB - CFR 3-3

de FLORIN CARAMAVROV

Ștucan l-a văzut ca un „pui de Crevedia” în comparație cu „cyborgii” de vârsta lui din campionatele puternice. Corect, fizicul lui Popescu nu e tocmai de fotbalist-războinic, ba dimpotrivă. La 19 ani, băieții din Germania sau Anglia au mușchii bine dezvoltați și arată ca niște culturiști. Fotbalul actual e unul fizic, în care ai nevoie în primul rând de forță.

Dar ceea ce a arătat acest băiat duminică seara e mult peste ce avem noi la ora actuală în România. Nu, nu-mi spuneți că m-am entuziasmat prea repede și că Octavian mai are de muncit. Normal că mai are de muncit. Ar fi culmea să se culce pe-o ureche la început de carieră. Dar golul lui de 1-0 a fost fantastic, așa cum vezi la „cyborgii” sus-amintiți. Aici este vorba de calitate, de talent, de simț al porții adverse și al golului.

Și n-a fost doar golul, ci și mai multe faze de atac pe care le-a inițiat atacantul FCSB-ului, driblând în viteză și pasând cu măiestrie către omul din față. ȘI se pare că îi place să vină de undeva din spate, să aibă o viziune clară asupra careului advers. Octavian Popescu a arătat altceva din această poziție mai retrasă, decât din cea de „aripă”, că tot am vorbit de pui de Crevedia.

„Puiul” are timp să pună mușchi pe el, trebuie să dea mai des pe la sală, să aibă ambiția asta, ca să crească și din punct de vedere fizic. Dar importante sunt acum calitățile lui tehnice, pe care ni le-a arătat cu prisosință, mai ales în acest meci. În rest, sunt sigur că va crește.

Opțiune pentru națională

Ne tot plângem că nu mai driblează nimeni la națională, că nu prea mai tragem la poartă, iar acest copil are curajul într-un meci atât de important să preia o minge în stânga, să se uite la poartă, să știe unde vrea s-o dea și s-o arunce acolo, cu precizie, dar și cu destulă intensitate. Și-atunci, eu zic să-i dăm încredere și la prima reprezentativă. Ca și lui Petrila sau lui Radu Drăgușin, alți doi tineri cu care am putea reconstrui naționala.

Din păcate, Octavian Popescu nu se află într-un mediu bun la FCSB. Are nevoie urgent de un club profesionist, care să-l radiografieze și care să spună exact de ce are nevoie în momentul de față, să i se indice clar unde trebuie să lucreze, să i se facă o monitorizare la milimetru și la milisecundă, să existe oameni care să-i dea sfaturi și din punct de vedere fizic, tactic și psihic.

Sper să mai dea două-trei goluri din astea cât mai repede și să primească oferte din străinătate. Aici nu va face decât să regreseze în timp sau să rămână la același nivel. Uitați-vă la Tănase, un alt fost copil talentat, și veți înțelege ce vreau să spun.