Cu banii de pe urma lui Tănase, plus suma primită din partea UEFA pentru calificarea în turul trei preliminar al Conference League, Gigi Becali vrea să aducă jucători noi la echipă.

Cei vizați de patronul FCSB-ului sunt Alexandru Ișfan (22 de ani) și David Miculescu (21 de ani), spune managerul general al celor de la vicecampioanei. Dacă ar avea de ales între cei doi, MM Stoica l-ar alege pe jucătorul celor de la UTA Arad.

MM Stoica a anunțat ce jucători vrea Gigi Becali la FCSB

”Da, v-am spus, Gigi a făcut o ofertă, e interesat, tot atunci, în aceeaşi emisiune, am zis că îmi place foarte mult Miculescu, şi pentru el s-a făcut o ofertă. Dacă mă pui pe mine să aleg între x şi y (n.r. - Işfan şi Miculescu), aleg clar y, adică m. Decizia revine celor care deţin cei doi jucători.

Eu cred că rămâne la FC Argeş (n.r. - Ișfan), pentru că nu au jucător sub vârstă şi el îi ajută... practic a fost azi cel mai productiv jucător de pe teren fiind sub vârstă, e un lucru mare. (n.r. - ar putea FCSB să le dea un jucător sub vârstă sau doi?) Dacă ne-ar cere, da!”, a spus MM Stoica, potrivit Orange Sport.

Până la transferurile lui Ișfan și Miculescu, Becali a bătut palma cu Valeriu Iftime pentru transferul lui Mihai Roman de la FC Botoșani.

VIDEO - Declarațiile lui Gigi Becali din emisiunea Ora Exactă în Sport

David Miculescu a ”bătut-o singur” pe Petrolul Ploiești

David Miculescu a început sezonul cum nu se putea mai bine în tricoul celor de la UTA Arad. În meciul precedent cu Petrolul Ploiești a marcat o ”dublă” și a adus victoria echipei sale, scor 2-0.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui David Miculescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Mijlocașul ofensiv, care poate evolua și în bandă dreaptă, mai are contract cu site-urile de specialitate până în 2024.

„Sunt prea bucuros, ne-am calificat, ne gândim să luăm jucători, să ne calificăm în grupe, ce să tot vorbim dacă îl lăsăm sau nu? Sunt nebun dacă avem rezultate? Îmi place cum joacă echipa. Bine, și cu Petrea juca bine, dar la un moment dat și-a pierdut busola. Ce rost are să mă bag?

La ora asta, nici n-am ce schimbări să fac. Ce să schimb? Nici n-avem lot. Acum îmi dau seama că a avut dreptate Tănase. Ce atacant să bagi, pe cine? L-a băgat pe Lixandru. L-a băgat pe Șut în locul lui Ianis Stoica și pe Oaidă în locul lui Coman. Nici n-ai ce să schimbi, trebuie să întărim lotul”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Ora Exactă în Sport în PRO Arena.