Fostul decar al vicecampioanei nu a putut sta liniștit pe marginea terenului. S-a exteriorizat inclusiv la primul gol al FCSB-ului, marcat de Dawa, a cerut susținerea publicului în repetate rânduri și s-a bucurat alături de elevii săi după fluierul de final al partidei.

Cu Nicolae Dică pe bancă, Florinel Coman a marcat primul său gol pentru FCSB după mai bine de un an. Reușita noului căpitan al vicecampioanei a contribuit decisiv la calificarea în faza următoare a competiției, unde FCSB o va întâlni pe Dunjaska Streda.

FCSB - Saburtalo | Ce a declarat Nicolae Dică la finalul partidei

"Am mai îmbătrânit cinci ani, dar important este că am câștigat și că ne-am calificat. Întotdeauna am emoții, dar sunt emoții pozitive pe care le transmit și echipei.

A fost o altă atitudine a echipei, am stat și am făcut acel pressing sus foarte mult. În a doua repriză ne-am retras puțin, ceea ce nu trebuia să se întâmple. Important este că ne-am calificat, trebuie să avem încredere. Suporterii au fost minunați, galeria la înălțime, așa cum o știam”, a spus Dică, printre altele, la microfonul PRO TV.

După 0-1 în tur, FCSB a câștigat returul de pe Arena Națională contra lui Saburtalo Tbilisi, scor 4-2, și s-a calificat în turul 3 preliminar din Conference League.

În acestă fază, FCSB va înfrunta formația slovacă Dunajska Streda. Meciurile se vor juca pe 4 august (deplasare) și 11 august (acasă).

VIDEO - Rezumatul partidei FCSB - Saburtalo 4-2