Patronul de la Sepsi, convins că jucătorul dorit de FCSB ar alege echipa din Sfântu Gheorghe: "Pentru el aș face orice să vină"

Pe lista de interes a vicecampioanei României a ajuns și Pavol Safranko (27 de ani), cel care joacă de un an în Africa de Sud, la Mamelodi Sundowns, formație alături de care a câștigat titlul și cupa.

Patronul de la Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a vorbit despre situația transferurilor de la echipă, aducându-l în discuție și pe Safranko, jucătorul dorit și de PSCB, care în trecut a evoluat și la Sfântu Gheorghe.

"Lotul este complet, nu avem capacitatea financiară de a mai aduce jucători, eventual doar dacă facem surpriza de a ajunge în grupe.

Safranco ne-a transmis salutări și cu asta am spus totul. Pentru el aș face orice să vină la lot, pentru că este un jucător foarte bun și a jucat cu inima. Mai are contract trei ani cu echipa din Africa, până nu devine liber nu avem ce să discutăm. Sincer, cred că ar alege Sepsi, 100%. Nu contează doar banii, a jucat cu inima până în ultima clipă, deși știa că pleacă. Am discutat cu el de mai multe ori, cred că singura problemă ar fi contractul", a declarat patronul de la Sepsi la DigiSport.

Cine este Pavol Safranko, atacantul dorit de FCSB

Safranko s-a remarcat în România la Sepsi, în perioada 2019-2021, când a marcat 17 goluri în 73 de meciuri. Vara trecută, covăsnenii l-au vândut la Mamelodi Sundowns pentru suma de 700.000 de euro.

După doar un sezon în Africa de Sud, Safranko și-ar dori să revină în Europa, deși mai are trei ani de contract.