Basarab Panduru, dat pe spate de un jucător de la Dinamo: „Are calitate! Totul e în viteză”

Politic a marcat în minutul 15, la capătul unei faze luate pe cont propriu. Egalarea a venit în minutul 51, prin Daniel Popa.

„E foarte bine că a punctat că nu puteau mai mult! Mi-a lăsat o impresie foarte bună şi runda trecută. A avut o ocazie foarte bună la porta lui Niczuly. Golul este foarte frumos. Pare că are calitate, e frumoasă faza de la gol, ştie ce face. Totul e în viteză, accelerează, preia, îmi place faza asta”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

Ce a spus Dennis Politic la finalul meciului cu U Cluj

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am reuşit să dau primul meu gol şi sper la cât mai multe sezonul acesta. Mă bucur şi pe plan colectiv că am reuşit să luăm un punct. Suntem un pic dezamăgiţi că, din puncul meu de vedere, puteam să luăm cele trei puncte, dar suntem fericiţi că am reuşit să luăm, în sfârşit, primul punct în acest campionat.

Cu siguranţă, este un pas înainte şi ne bucurăm că am reuşit să scoatem un egal astăzi. Nu a fost un meci uşor, a trebuit să muncim până în ultimul minut şi sperăm ca de acum să luăm cât mai multe puncte”, a spus Dennis Politic.