"Aveti telefonul deschis, nu?!" Ce a spus Poenaru despre o eventuala oferta de la Becali dupa ce a batut-o pe FCSB chiar la ea acasa

Ilie Poenaru e unul dintre oamenii momentului in Liga 1!

Antrenorul Clinceniului a dus echipa in zona playoff, iar duminica seara i-a provocat liderului FCSB prima infrangere pe teren propriu din actualul sezon. Poenaru nu-si atribuie merite pentru victorie si spune ca jucatorii sai merita toate felicitarile.

"Baietii au facut-o, e victoria lor, si-au dorit-o foarte mult. Nu ne-am creat foarte multe ocazii, dar e mai important ca nici nu am mai primit gol, am tras niste invataminte dupa meciurile trecute. Ma bucur ca jucatorii mei au stiut sa reactioneze. Am lucrat fazele fixe, am reusit azi sa marcam si cred ca stam bine capitolul asta. As dori sa nu mai avem asa multe ocazii si sa le ratam, cum s-a tot intamplat. E mai bine sa avem mai putine, dar sa marcam. Victoria asta e o gura de oxigen, am suferit mult in ultimele meciuri.

Baietii erau dezamagiti dupa meciurile trecute si voiam sa revenim, sa fim din nou echipa organizata, disciplinata, cu agresivitate, cu densitate, cu pressing pe adversar. Asta stim sa facem cel mai bine si azi, chiar daca am intalnit cea mai buna echipa la posesie, trasee de joc, am reusit s-o contracaram. E munca jucatorilor, felicitari pentru atitudine, urmeaza un program foarte greu. Nu ne gandim la playoff", a spus Poenaru pa Digisport.

Intrebat daca se gandeste sa antreneze la FCSB, Poenaru s-a ferit politicos de subiect: "Nu e vorba ca-mi doresc sa ajung la FCSB, dar orice antrenor isi doreste sa ajunga sa lucreze la un nivel inalt. Deocamdata sunt la Clinceni, ma bucur ca sunt aici, ca am parte de un grup minunat. Imi fac treaba aici, rezultatele vorbesc. Daca rezultatele sunt cele care trebuie, te propulzeaza mai sus. Telefonul meu e tot timpul deschis!"