Becali i-a decis soarta lui Straton: "A stiut in ce conditii vine!" Ce vrea sa faca cu portarul adus in vara de la Dinamo

Portarul in varsta de 31 de ani nu a evoluat decat in trei partide in startul sezonului, iar de atunci a acceptat rolul de rezerva.

Straton a renuntat la anumite restante salariale pe care le avea la Dinamo pentru a fi lasat sa plece gratis la FCSB in vara, insa a evoluat doar in trei partide pentru "ros-albastri". Acum, patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a decis care ii va fi soarta portarului din vara, iar acesta pare ca va continua la liderul din Liga 1, dupa ce va primi si o prelungire a contractului.

"Straton este rezerva lui Vlad. Teoretic, de Straton as mai avea nevoie din vara, dar vom vedea ce pretentii va avea si el. Cand am avut nevoie de el sa stiti ca ne-am facut treaba cu el, iar Straton a stiut de la inceput in ce conditii vine la noi si care este statutul sau. Nu am ce sa ii reprosez acestui jucator", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

FCSB se afla pe primul loc al clasamentului cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, la un punct in fata campioanei din ultimele 3 sezoane, CFR Cluj, pe care au invins-o cu o etapa in urma, 3-0, pe National Arena.