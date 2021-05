"Asta nu e rol de manager, e de bufon! Scrii pe facebook si te certi cu lumea!" Atac devastator la adresa lui Mihai Stoica

Conducatorul FCSB-ului a fost atacat dur dupa ce echipa sa a pierdut un nou titlu in fata CFR-ului.

Valeriu Rachita, fost jucator la Steaua in anii 2000, nu s-a putut abtine si l-a facut praf pe managerul FCSB-ului, Mihai Stoica, despre care spune ca stie doar sa se certe si sa posteze pe retele sociale, fara a-si indeplini functia profesionist, asa cum o face Marian Copilu la CFR Cluj.

"Marian Copilu are mult mai multa putere decat 'copilul' de la FCSB, plangaciosul, care doar plange si mai scrie cate ceva pe Facebook. Fac referire la pozitia de manager, daca esti manager general, ai putere. Lucrurile se schimba la FCSB in functie de toanele patronului.

Dar Marian Copilu este un manager care nu iese in presa, pe care nu il vedem cu istericale. Isi face treaba, sustine antrenorul in fata patronului si are un cuvant de spus la aducerea si plecarea jucatorilor. Asta inseamna sa fii manager general! Asa, sa scrii pe Facebook si sa te mai certi cu cineva pe la televizor... asta nu e rol de manager, e de bufon", a afirmat Valeriu Rachita la Ora Exacta in Sport.