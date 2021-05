"Ar fi trebuit sa fie suspendat!" MM Stoica n-a uitat de tradarea lui Balgradean. Noi dezvaluiri: "L-am inregistrat cand spunea asta!"

MM Stoica nu l-a iertat pe Balgradean pentru transferul la rivala CFR Cluj.

Cristi Balgradean a plecat cu tam-tam anul trecut de la FCSB, fiind exclus din echipa dupa ce patronul Becali a aflat ca semnase in secret cu CFR Cluj.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, nu a uitat nici acum gestul portarului, declarand in timpul unui live sustinut pe pagina de Facebook a FCSB ca nu a fost deranjat de faptul ca "Pufi" a semnat cu CFR, ci de faptul ca a ascuns acest lucru si a continuat sa joace pentru "ros-albastri", comitand erori in poarta.

"La el nu era problema ca a semnat cu CFR, dupa cum nici la Bouhenna nu e. Faptul ca a semnat si nu a spus, a jucat si a gresit... asta e o problema. Daca venea si imi spunea, nu neaparat ca maine se intalneste cu CFR, putea sa spuna ca a fost ieri.

Ii ziceam bravo, sa fii sanatos, vedem ce facem in continuare, dar cand tu semnezi cu CFR, cei de la CFR iti spun si l-am inregistrat cand a spus 'Mi-au zis sa nu spun ca am semnat'. Asta contravine regulamentului! Ar fi trebuit ca un jucator care face asta sa fie suspendat pe toata durata contractului, astea sunt niste chestii care n-ar trebui sa apara", a spus Mihai Stoica, în live-ul de pe pagina FCSB-ului.

Ajuns in Gruia in vara anului 2020, pentru a-l inlocui pe Arlauskis, care plecase în Arabia Saudita, la Al-Shabab, Balgradean a ajuns acum pe banca, fiind tocmai rezerva lituanianului, care a revenit la echipa in martie.

35 de meciuri a bifat portarul român in tricoul CFR-ului.