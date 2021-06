"Ce datorie si-a facut? Sa va spun eu cand si-o face!" Becali a vorbit de plecarea lui Tanase de la FCSB

Becali e in continuare deschis la ideea transferului lui Tanase, dar nu scade la pret.

Atacantul care a marcat 24 de goluri in ultimul sezon pentru FCSB e dorit in Emirate de Al Ain. Becali il lasa oriunde, dar vrea banii. 4,5 milioane de euro e pretul fixat pentru Tanase de FCSB.



"Ce datorie si-a facut Tanase? A castigat bani pentru cat a jucat, nu? Datoria si-o face cand vin banii! Sunt doua posibilitati sa-ti faci datoria la FCSB: ori aduci bani, ori calificari. Astea doua sunt, atat! Tanase, sa vina cu oferta de 4 milioane si jumatate si atunci isi face datoria!", a spus Becali in direct la PRO X.